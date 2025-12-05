Fútbol Internacional
Fichas de las selecciones del Grupo B

Madrid, 5 dic (EFE).- Fichas de las selecciones encuadradas en el Grupo B del Mundial de 2026:

Por EFE

Participaciones mundialistas: 2 (1986, 2022).

Mejor resultado: 24º en México 1986.

Como se clasificó: Anfitrión.

Títulos: Copa Concacaf/Copa Oro (2/ 1985 y 2000), Copa de Naciones Norteamericana (1/ 1990).

Cómo se clasificó: Primero del Grupo A de la cuarta fase de la ronda de clasificación de Asia por delante de Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Títulos: Copa Asia: 2 (2019 y 2023); Campeonato de la WAFF (Federación Fútbol Oeste de Asia): 1 ((2014); Copa de Naciones del Golfo: 3 (1992, 2004, 2014).

Participaciones mundialistas: 12 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Cómo se clasificó: Primera del grupo B de la UEFA con 4 victorias, 2 empates y 0 derrotas.