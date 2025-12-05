Fichas de las selecciones del Grupo B

Participaciones mundialistas: 2 (1986, 2022).
Mejor resultado: 24º en México 1986.
Como se clasificó: Anfitrión.
Títulos: Copa Concacaf/Copa Oro (2/ 1985 y 2000), Copa de Naciones Norteamericana (1/ 1990).
Cómo se clasificó: Primero del Grupo A de la cuarta fase de la ronda de clasificación de Asia por delante de Emiratos Árabes Unidos y Omán.
Títulos: Copa Asia: 2 (2019 y 2023); Campeonato de la WAFF (Federación Fútbol Oeste de Asia): 1 ((2014); Copa de Naciones del Golfo: 3 (1992, 2004, 2014).
Participaciones mundialistas: 12 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Cómo se clasificó: Primera del grupo B de la UEFA con 4 victorias, 2 empates y 0 derrotas.