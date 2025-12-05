Fichas de las selecciones del Grupo C

Participaciones mundialistas: 22 (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 1014, 1018, 2022)
Mejor resultado: 1º en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, EEUU 1994, Corea/Japón 2002)
Cómo se clasificó: Quinto de las eliminatorias sudamericanas con 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas.
Títulos: Mundial (5/ 1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Copa Confederaciones (4/ 1997, 2005, 2009, 2013), Copa América (9/ 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019)
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Participaciones mundialistas: 6 (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022).
Cómo se clasificó: Primero del grupo E de África con 8 victorias, 0 empates y 0 derrotas.
Títulos: Copa de África de Naciones (1/ 1976), Campeonato Africano (3/ 2018, 2021, 2025), Copa Árabe (1/ 2012).
Seleccionador: Sebastien Migné (FRA).
Cómo se clasificó: Segunda del grupo C de la segunda ronda y primera del C de la tercera con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota.
Títulos: Copa de Oro de la Concacaf (1/ 1973).
Participaciones mundialistas: 8 (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998).
Cómo se clasificó: Primera del Grupo C de la fase de clasificación europea, con cuatro victorias, un empate y una derrota en seis partidos.
Títulos: British Home Championship (41): Sin compartir (24): 1884, 1885, 1887, 1889, 1894, 1896, 1897, 1900, 1902, 1910, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926, 1929, 1936, 1949, 1951, 1962, 1963, 1967, 1976 y 1977. Compartido (17): 1886, 1890, 1903, 1906, 1908, 1912, 1927, 1931, 1935, 1939, 1953, 1956, 1960, 1964, 1970, 1972 y 1974.