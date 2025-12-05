Fichas de las selecciones del Grupo G

Participaciones mundialistas: 14 (1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018, 2022).

Cómo se clasificó: Primero del grupo J de la UEFA con 5 victorias, 3 empates y 0 derrotas.

Participaciones mundialistas: 3 (1934, 1990, 2018).

Mejor resultado: Octavos de final Italia 1934.

Cómo se clasificó: Primera del Grupo A de la fase de clasificación de África. Ocho victorias y dos empates en los diez partidos.

Títulos: Copa Africana de Naciones: 7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010). Copa de Naciones Árabe: 1 (1992).

Participaciones mundialistas: 6 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022).

Mejor resultado: 14º en Argentina 1978.

Cómo se clasificó: Primera del grupo E de la segunda fase y primera del A de la tercera con 7 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Títulos: Copa Asiática (3/ 1968, 1972, 1976).

Participaciones mundialistas: 2 (1982, 2010).

Mejor puesto: 22º en Sudáfrica 2010.

Cómo se clasificó: Primera del grupo B de la segunda ronda, y victorias ante Fiyi (7-0) y Nueva Caledonia (3-0) en la tercera.

Títulos: Copa de las Naciones de la OFC: (6/ 1973, 1998, 2002, 2008, 2016, 2024).