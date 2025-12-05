Fichas de las selecciones del Grupo H

Participaciones mundialistas: 16 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor resultado: 1º en Sudáfrica 2010.

Como se clasificó: Primero del grupo E de la UEFA con 5 victorias y un empate.

Títulos: Mundial (1/ 1990), Eurocopa (4/ 1964, 2008, 2012, 2024), Liga de Naciones (1/ 2023).

Seleccionador: Pedro Leitao, 'Bubista'.

Cómo se clasificó: Primera del grupo D con 7 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Participaciones mundialistas: 6 (1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022).

Cómo se clasificó: Segundo del Grupo A de la cuarta fase de la clasificación de Asia por detrás de Catar y por delante de Omán.

Títulos: Copa Asia: 3 (1984, 1988 y 1996). Copa de Naciones del Golfo: 3 (1994, 2002, 2003); Copa de Naciones Árabe: 2 (1998, 2002).

Participaciones mundialistas: 14 (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor resultado: 1º en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

Cómo se clasificó: Cuarta de las eliminatorias sudamericanas con 7 victorias, 7 empates y 4 derrotas.

Títulos: Mundial (2/ 1930, 1950), Copa América (15/ 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011).