Fichas de las selecciones del Grupo I

Participaciones mundialistas: 16 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Mejor resultado: 1º en Francia 1998 y Rusia 2018.
Como se clasificó: Primero del grupo D de la UEFA con 5 victorias y un empate.
Títulos: Mundial (2/ 1998 y 2018), Eurocopa (2/ 1984 y 2000), Copa Confederaciones (2/ 2001, 2003), Liga de Naciones (1/ 2021), Copa de Campeones Conmebol-UEFA (1/ 1985).
Participaciones mundialistas: 3 (2002, 2018, 2022).
Cómo se clasificó: Primera del grupo B de África con 7 victorias, 3 empates y 0 derrotas.
Títulos: Copa de África (1/ 2021), Campeonato Africano (1/ 2023).
Participaciones mundialistas: 3 (1938, 1994, 1998).
Mejor resultado: Octavos de final en Francia 1938 y Francia 1998.
Cómo se clasificó: Primera del Grupo I de la zona europea con ocho victorias en ocho partidos.