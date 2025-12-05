Fichas de las selecciones del Grupo J

Participaciones mundialistas: 18 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor resultado: 1º en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022.

Como se clasificó: Primero de las eliminatorias sudamericanas con 23 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

Títulos: Mundial (3/ 1978, 1986 y 2022), Copa América (16/ 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021, 2024), Copa Confederaciones (1/ 1992), Copa Campeones Conmebol-UEFA (2/ 1993, 2022).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Participaciones mundialistas: 4 (1982, 1986, 2010 y 2014).

Mejor resultado: Octavos de final Brasil 2014.

Cómo se clasificó: Primera del grupo G de la fase de clasificación zona África con ocho victorias, un empate y una derrota en diez partidos.

Títulos: Juegos Mediterráneos: 1 (1975), Juegos Panafricanos: 1 (1978).

Participaciones mundialistas: 7 (1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998).

Cómo se clasificó: Primera del grupo H de la UEFA con 6 victorias, 1 empate y 1 derrota.

Como se clasificó: Primera del grupo G de la segunda fase y segunda del grupo B de la tercera con 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas.