Fichas de las selecciones del Grupo K

Participaciones mundialistas: 8 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor resultado: 3º en Inglaterra 1966.

Seleccionador: Roberto Martínez (ESP).

Cómo se clasificó: Primero del grupo F de la UEFA con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota.

Títulos: Eurocopa (1/ 2016), Liga de Naciones (2/ 2019, 2025).

Cómo se clasificó: Segundo del Grupo A de la fase de clasificación de Asia por detrás de Irán y por delante de Emiratos Árabes, Catar, Kirguistán y Corean del norte, con seis victorias, tres empates y una derrota en diez encuentros.

Títulos: Copa De Naciones de Asia Central (CAFA): 1 (2025); Juegos Asiáticos: 1 (1994).

Participaciones mundialistas: 6 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018).

Seleccionador: Néstor Lorenzo (ARG).

Cómo se clasificó: Tercera de las eliminatorias sudamericanas con 7 victorias, 7 empates y 4 derrotas.

Títulos: Copa América (1/ 2001).