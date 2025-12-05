05 de diciembre de 2025 - 16:05
Francia, en el Grupo I con Senegal, Noruega y Repesca Internacional 2
Washington, 5 dic (EFE).- Francia jugará contra Senegal, Noruega y Repesca Internacional 2 (Irak, Bolivia o Surinam), en el Grupo I del Mundial 2026, tras el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington.
El Grupo I disputará sus partidos en las sedes de Nueva York, Boston y Filadelfia (Estados Unidos) y Toronto (Vancouver). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.