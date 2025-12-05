Juanlu, lesionado en la Copa, se une a la lista de bajas del Sevilla para Valencia

El futbolista sevillano tuvo que dejar el campo a los 33 minutos al quejarse de una dolencia muscular y fue sustituido por el también sevillano y formado en la cantera José Ángel Carmona, por lo que ya en la tarde de este viernes no se ha ejercitado en la ciudad deportiva del club en la habitual sesión de recuperación.

Juanlu, según informó el Sevilla en un comunicado, "sufre una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo y queda pendiente de evolución", por lo que será baja el domingo y se une así a otros cinco lesionados por mermas físicas.

Siguen en proceso de recuperación de sus distintas lesiones el central francés Tanguy Nianzou, el lateral chileno Gabriel Suazo y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, los cuatro bajas en la anterior jornada en el derbi ante el Betis, partido éste en el que cayó lesionado el central brasileño Marcao Teixeira.

El brasileño, sustituido al descanso y que padece una sobrecarga ósea en el pie izquierdo, fue el penúltimo en entrar en una lista de lesionados que ahora completa Juanlu para el partido de Valencia, en el que tampoco está el delantero Isaac Romero, expulsado con roja directa en el derbi del Sánchez-Pizjuán y que ha sido castigado con dos partidos de suspensión.

La plantilla volverá a ejercitarse este sábado en la ciudad deportiva, en el que será el último entrenamiento antes de viajar, y antes Almeyda comparecerá en rueda de prensa.