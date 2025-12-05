La embajada de EEUU en España vive el sorteo de un Mundial de turismo e impacto económico

La encargada de Negocios de la embajada estadounidense, Rian Harris, fue la anfitriona del evento madrileño, junto al embajador de México en España, Quirino Ordaz, y el agregado de defensa de Canadá en España, Eric Willrich.

Harris dio la bienvenida al evento con un discurso en el que ponderó la filosofía de su país de acoger eventos deportivos en los próximos diez años.

“El Mundial forma parte de nuestro próximo decenio del deporte en Estados Unidos, junto a los Mundiales de rugby, masculino y femenino; los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano en 2028 y de invierno en 2034”, aseguró.

La embajada ultima preparativos para un 2026 en el que se celebrará el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

En un breve encuentro con la prensa, entre la que estaba EFE, destacó la "emoción" que siente su país por dar la bienvenida al Mundial, con el sorteo celebrado este viernes en Washington como punto de partida.

“Es un día muy emocionante para nosotros. Vamos a ver muy buena asistencia en Estados Unidos porque el fútbol cada vez es más popular en Estados Unidos”, aseguró.

“El hecho de que se lleve a cabo en 2026 en Estados Unidos muestra que la popularidad del deporte está creciendo y nos ayuda a que vaya a más”, continuó.

También destacó el motor económico que supone albergar un Mundial, el primero, además, con número de participantes aumentado, 48, lo que hará que se disputen 104 encuentros.

“El impacto económico va a ser increíble. Esperemos 10 millones de visitantes a nuestro país, 200.000 puestos de trabajo vinculados con los partidos y unos ingresos de 30 mil millones de dólares”, apuntó.

En esta misma línea se pronunció Ordaz, embajador de México en España, cuyo país organizará el partido inaugural, el 11 de junio de 2026.

“Estamos muy contentos y emocionados. Es muy especial. Es la tercera vez que somos sede del Mundial. La inauguración será en el estadio Azteca, que es majestuoso. Es un orgullo ser sede de esta gran fiesta mundial que atrae a millones de espectadores”, declaró.

“Será una inauguración muy mexicana. Los mexicanos lo hacemos todo con mucha pasión, mucho corazón, mucho cariño, mucho color... Lo más importante es el pueblo de México, que es gente cálida, noble y muy buenos anfitriones”. añadió.

Por otro lado, Ordaz señaló el impacto que tendrá albergar el Mundial en su país.

“El Mundial va a atraer mucho turismo. Ya se difunde, se piensa más sobre el Mundial, las sedes, lo que implica. Es el primer Mundial que amplía el número de equipos. Va a tener una enorme visibilidad, proyección y promoción. Así como un enorme impacto económico para Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las tres sedes. Va a mover mucho las emociones y se conocerá más a nuestro país”, aseguró.

“No tengo los datos precisos, pero los hoteles van a estar muy llenos, una gran conectividad, turismo por carretera... Va a tener un enorme beneficio para todo México”, continuó.

“Va a significar mucho para el pueblo mexicano, que es tan aficionado y tan deportista. Va a ser algo muy especial y muy bonito. El mexicano es un gran anfitrión”, completó.

Capacidad para atraer turismo con la que coincidió Willrich, coronel de la Fuerza Aérea canadiense y agregado de defensa de Canadá en España.

“Albergar un Mundial es emocionante. Un poco nervioso porque es la primera vez que lo organizamos en casa. El mundo de hoy es muy complejo por la economía, la política… y esto es algo que, creo, puede reunir y unir gente en lugar de causar cosas más complejas. Aunque compitamos entre países, es una competición amistoso y acordarnos de porqué estamos aquí, que es para pasarlo bien, estar con amigos y familia y sonreír”, aseguró.

“Este año hemos sido anfitriones del G7, hemos albergado los Juegos Olímpicos de invierno… tenemos ya el croquis de la organización. Esperamos un millón de visitantes. Somos buenos recibiendo a gente, porque somos una población muy amable, multicultural y de mente abierta. Es una cumbre deportiva, divertida y para unir gente”, apuntó.

Willrich dijo que "el fútbol es una herramienta diplomática que puede fomentar cosas buenas”.

Además, mostró su deseo de poder albergar un partido ante Brasil en su país.

“Contra España me daría miedo, contra Argentina también. Para mí, una selección que siempre ha sido divertida es Brasil. Un partido contra Brasil, que tiene grandes individualidad pero juega peor como equipo... un baile brasileño en un campo canadiense sería muy divertido”, señaló.