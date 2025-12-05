Fútbol Internacional
05 de diciembre de 2025 - 17:54

Maurito Caballero, semifinalista en El Salvador

Maurito Caballero (31 años), atacante paraguayo del Águila de El Salvador.

Las semifinales del torneo Apertura de El Salvador se inician el domingo con presencia paraguaya. El experimentado atacante paraguayo Mauro Andrés Caballero milita en el Águila.

Por ABC Color

Los encuentros semifinales del domingo en El Salvador se disputarán de manera simultánea, a las 18:00 de nuestro país. Cacahuatique recibirá a Alianza, mientras que Águila será local contra el Firpo.

Maurito, con pasado en Libertad y Olimpia, llegó al balompié salvadoreño proveniente del Oliveirense de Portugal. Registra cuatro anotaciones en seis partidos.

Águila, con 17 títulos, integra el podio de los más ganadores con FAS (19) y Alianza (19).

