Maurito Caballero, semifinalista en El Salvador

Los encuentros semifinales del domingo en El Salvador se disputarán de manera simultánea, a las 18:00 de nuestro país. Cacahuatique recibirá a Alianza, mientras que Águila será local contra el Firpo.

Maurito, con pasado en Libertad y Olimpia, llegó al balompié salvadoreño proveniente del Oliveirense de Portugal. Registra cuatro anotaciones en seis partidos.

Águila, con 17 títulos, integra el podio de los más ganadores con FAS (19) y Alianza (19).

