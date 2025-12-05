Fútbol Internacional
Oleada de arrestos de futbolistas y directivos turcos de fútbol por participar en apuestas

Ankara, 5 dic (EFE).- Numerosos futbolistas y directivos de clubes de fútbol turcos han sido arrestados este viernes como parte de la investigación lanzada por la Fiscalía en relación con la participación de profesionales del fútbol en apuesta deportivas.

Por EFE

Aunque la Fiscalía aún no ha dado detalles, diversos medios como la emisora Halk TV señalan que en la operación iniciada hoy han sido detenidos principalmente jugadores y directivos de la segunda división y también conocidos comentaristas deportivos.

La Federación Turca de Fútbol anunció a finales de octubre que cientos de árbitros que trabajan en las ligas profesionales tenían cuentas de apuestas o estaban apostando activamente, aunque insistiendo en que no había indicios de amaño de partidos.

Desde entonces, docenas de ábitros y delegados de partidos han sido suspendidos y más de cien jugadores han recibido sanciones de entre 45 días y un año sin jugar por haber participado en apuestas.

Además, la Fiscalía ha ordenado el arresto de árbitros y el presidente del equipo Eyüpspor, de la primera división turca.

