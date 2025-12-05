05 de diciembre de 2025 - 16:15
Países Bajos en el grupo F con Japón, Túnez y el ganador de la repesca europea C
Washington, 5 dic (EFE).- Países Bajos jugará contra Japón, Túnez y el ganador de la repesca europea C (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) en el Grupo F, tras el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington.
El Grupo F disputará sus partidos en las sedes de Dallas, Houston y Kansas City (Estados Unidos) y Monterrey (México). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.