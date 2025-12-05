Pellegrini destaca que Flick "tiene la valentía de imponer un fútbol atractivo"

El preparador suramericano, en la comparecencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, añadió al respecto que a él le gusta las ideas de Flick porque "hay maneras y maneras de ganar", y también ensalzó al joven extremo internacional español Lamine Yamal, quien le parece "uno de los mejores jugadores del mundo en este momento".

No obstante, el preparador bético huyó de "toda comparación" con el argentino Leo Messi, ya que "Lamine está empezando su carrera", de modo que "siempre va a ser negativo compararlo con un futbolista que lleva veinte años al primer nivel".

Pese al poderío del Barcelona y después de admitir que "siempre" toma "en consideración ciertas características de los rivales", Pellegrini insistió en su voluntad de "imponer" su "propio estilo de juego en cada partido" y que, como siempre, saldrá "a ganar el partido desde el primer minuto".

Pellegrini anunció que el mediapunta Francisco Alarcón 'Isco' no se medirá al Barcelona "y tampoco estará contra el Dinamo de Zagreb" el próximo jueves en el duelo de la sexta jornada de la Liga Europa, torneo en el que salió lesionado la semana pasada en la cita ante el Utrecht neerlandés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El preparador de la formación sevillana anunció que también será baja por lesión el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, el causante involuntario de la lesión de Isco y que este viernes tampoco ha entrenado en la sesión preparatoria.

En este entrenamiento sí estuvo el argentino Giovani Lo Celso, quien reaparecerá ante el líder y que "siempre va a ser un jugador que marque la diferencia", si bien "como cualquiera, tiene momentos mejores y peores", argumentó Pellegrini

Del extremo brasileño Antony dos Santos dijo que sufrió el miércoles en el duelo copero ante el Torrent "una pequeña distensión en una caída, pero está en condiciones" de entrar en la convocatoria "y si está, tiene opciones de ser titular".