Redención en San Mamés

Del 3-1 en el Camp Nou al Atlético del martes al 0-3 con el que perdió el conjunto bilbaíno en San Mamés el miércoles para desembocar en un duelo al límite este sábado en el campo bilbaíno, donde es una ‘final’ indudable para el grupo de Diego Simeone, a seis puntos de nuevo del líder, pero también once por encima de su rival de este sábado.

La competida derrota del pasado martes en Barcelona (3-1, con el tercer gol en la última acción del duelo, con el equipo rojiblanco volcado) frenó al Atlético, ganador de siete encuentros seguidos entre todos los torneos, seis en concreto en LaLiga, y vencedor de once de sus últimos trece choques hasta su visita al Camp Nou, de donde salió doblegado por segunda vez en esta Liga. La anterior fue en Cornellá por el Espanyol. Era la primera jornada.

Catorce partidos ligueros después, irrebatible su reacción, sus aspiraciones en la pugna por el título están de nuevo en peligro. Tras su remontada, que lo llevó a tres puntos del liderato, ahora está a seis de la cima del club azulgrana, a cinco de la segunda posición del Real Madrid y a uno de la tercera del Villarreal -el conjunto amarillo tiene un partido menos-, pero en el filo y con el desafío enorme que siempre supone San Mamés. El triunfo parece indispensable. Todo lo demás lo devolvería a desventajas distantes y pasadas.

Las lesiones merman al Atlético, además dentro de su núcleo base, dañado por los percances musculares de Marcos Llorente en Getafe (se perderá su cuarto choque consecutivo por esa lesión) y Álex Baena y José María Giménez en Barcelona. Son futbolistas capitales, titulares indiscutibles para el técnico y cruciales en el repunte del conjunto rojiblanco en los últimos meses.

Los tres son baja en Bilbao. No dispondrá Simeone de la velocidad, el despliegue y la lectura de Llorente; ni del fútbol, el golpeo y el último pase de Baena, el goleador en el Camp Nou; ni de la jerarquía, la solidez y el liderazgo defensivo de Giménez. Hay reemplazos suficientes en el equipo, en el que Simeone recupera a Robin Le Normand tras un mes de baja. No juega desde el pasado 4 de noviembre.

Johnny Cardoso, titular en dos de los últimos tres enfrentamientos contra el Inter y el Barcelona, también se perderá el encuentro por un golpe en la rodilla sufrido en el Camp Nou, aunque, en su caso, no pertenece aún a la base del once tipo de Simeone. El medio centro ha sido generalmente del capitán, Koke Resurrección, al que se espera en Bilbao, con la alternativa de la energía de Conor Gallagher. Pablo Barrios es seguro en el medio.

También el portero Jan Oblak, los defensas Nahuel Molina y David Hancko, los extremos Giuliano Simeone y Nico González y el delantero Julián Álvarez, a la espera de la decisión para completar la zaga, entre Robin Le Normand, ya recuperado tras un mes de baja por lesión; Marc Pubill, el otro central derecho de la plantilla, o Clement Lenglet, titular en Barcelona, pero más habituado al perfil izquierdo, igual que ocurre con Hancko.

El undécimo hombre saldrá de la elección entre Alexander Sorloth, Antoine Griezmann o Thiago Almada para suplir la importante baja de Baena y secundar en ataque a Julián Alvarez. Incluso, si Nico actúa como lateral izquierdo, habrá sitio en la alineación inicial para dos de ellos.

No hay dudas sobre Julián Alvarez, pese a su momento. Lejos de su mejor versión, frustrado casi en cada regate, demasiado atrás por momentos, impreciso en otros en el pase final y con nada más tres goles de los diez que ha marcado dentro del último tramo de once encuentros, el Atlético necesita su incidencia decisiva de otros tiempos. No solo en goles, sino con la expresividad de su fútbol y su desborde. Bilbao es otra reválida. De sus diez tantos, solo uno es fuera: ocurrió en la primera cita ante el Espanyol.

Pero el Atlético, en general, tampoco es el mismo en el Metropolitano que lejos de él. Casi infalible como local (enlaza diez triunfos ante su afición, tras el 1-1 inicial con el Elche), como visitante aún presenta vaivenes: ganador convincente con el Betis (0-2) y agónico ante el Getafe (0-1) en dos de sus tres últimas salidas, resume sus desplazamientos de este curso con esos dos triunfos en nueve choques, con 15 goles en contra y 7 a favor.

El Athletic, enfrente, llega al partido con las buenas noticias del regreso de Oihan Sancet tras los dos partidos de sanción por su expulsión hace dos jornadas también en el Camp Nou y con una mejoría de Iñaki Williams en su severa lesión muscular que podría abrirle un sitio al menos en la convocatoria tras perderse ocho partidos.

Más difícil será que el capitán y mayor de la saga de los Williams pueda salir ya al terreno de juego en un once en el que Ernesto Valverde introducirá toda la energía posible tras el esfuerzo de hace solo tres días frente al Madrid para tratar de mantener la buena línea de los últimos años ante el conjunto madrileño en 'La Catedral', cifrada en cinco victorias y un empate en las últimas ocho visitas colchoneras.

Habrá novedades seguro en el once bilbaíno, pero a saber hasta dónde llegan, porque las bajas le limitan mucho a Valverde, sobre todo en ataque, aunque el regreso de Sancet le permitiría conformar una ofensiva reconocible con el navarro de media punta, Gorka Guruzeta de ariete y con Alex Berenguer y Nico Williams en las bandas.

En el cao de Nico habrá que ver cómo está de la pubalgia que arrastra y que le hace duda antes de cada partido. Si no sale de inicio o descanso por lo apretado del calendario, las cosas se le complicarían a Valverde con la seria duda de Iñaki y la ausencia segura de Robert Navarro y Maroan Sannadi, además del escaso éxito de Unai Gómez en las posiciones más adelantadas.

Complicado tiene también el técnico refrescar el medio campo, ya que ante el Real Madrid optó de inicio por un 'trivote' con los tres habituales en la rotación: Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar y Alejandro Rego. En principio, este último, titular también ante el Levante, se quedaría en el banquillo.

Donde sí puede rotar Valverde es en defensa, en la que se presume el regreso de Yuri Berchiche al lateral izquierdo; la entrada de Aitor Paredes por uno de los centrales, Dani Vivián o Aymeric Laporte; y la vuelta al lateral derecho de Jesús Areso o Andoni Gorosabel por un Iñigo Lekue relevado ya al descanso contra el Real Madrid.

Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand o Pubill, Hancko, Nico; Giuliano, Barrios, Koke o Gallagher, Almada; Julián Álvarez y Sorloth o Griezmann.