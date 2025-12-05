Rodri, duda para medirse al Real Madrid

El futbolista español solo ha podido jugar unos minutos contra el Bournemouth a principios de noviembre tras lesionarse en los isquiotibiales el 5 de octubre y no estará este fin de semana contra el Sunderland.

"Está mejorando, pero no sé cuánto le falta para estar listo", dijo Pep Guardiola, entrenador de los 'Sky Blues' este viernes en rueda de prensa.

Preguntado por su disponibilidad para el duelo de Champions contra el Real Madrid del miércoles que viene en el Santiago Bernabéu, Guardiola no quiso dar ninguna pista. "Pregúntame otra vez en Madrid", respondió con una sonrisa.

El futbolista español se dañó en los isquiotibiales el pasado 5 de octubre en un partido contra el Brentford y reapareció fugazmente el 2 de noviembre en la victoria contra el Bournemouth al entrar en el tiempo de descuento. Sin embargo, desde entonces ha recaído del problema muscular.

Entre todas las competiciones, Rodri solo ha podido jugar ocho encuentros esta temporada, después de que en septiembre de 2024 se rompiera el ligamento cruzado de la rodilla y se perdiera prácticamente todo el curso.