Scaloni: "En la nueva Copa del Mundo competiremos y no daremos nada por perdido"

Scaloni presentó este viernes en el sorteo del Mundial 2026 celebrado en Washington el trofeo de la Copa del Mundo que Argentina ganó en el de Catar 2022.

"La recuerdo como una final (la de 2022) inolvidable. Pasaron un montón de cosas, y nuestro equipo siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido pudiera terminar mal", aseguró Scalino.

"Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo: seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente y lo que vamos a volver a intentar", añadió.