Simeone: “Creo que Julián Alvarez hizo 39 goles desde que llegó…”

Goleador nada más en una de las ocho últimas jornadas de Liga y en tres de sus últimos once encuentros oficiales, el atacante argentino atraviesa un momento de dudas en el conjunto madrileño, evidenciado no sólo en el último duelo ante el Barcelona, sino también en algunos compromisos anteriores como en Getafe. En ambos se le vio frustrado. No le salió apenas nada.

¿Se le debe exigir mucho más a Julián Alvarez? Le preguntaron este viernes a Simeone. “Como se le exige a todos los jugadores. No hay ningún jugador que no se le exija, más allá de estar bien o no atravesar un buen momento”, contestó el técnico.

“Siempre hablamos con los futbolistas en general de su presente y estamos acompañando seguramente un proceso que él no pudo hacer tantos goles. Creo que hizo 39 desde que llegó. ¿Cuántos hizo, 39...? Bueno...”, enfatizó Simeone sobre ‘La Araña’, goleador en 29 ocasiones en 57 duelos el pasado curso y en 10 ocasiones en 19 partidos en el actual, antes de encarar otra reválida en San Mamés, entre las bajas por lesión.

Ni Marcos Llorente, que se perderá su cuarto encuentro consecutivo; ni Álex Baena ni José María Giménez, con sendas lesiones musculares de bajo grado del encuentro del pasado martes contra el Barcelona; ni Johnny Cardoso, por un fuerte golpe en la rodilla padecido en el Camp Nou, están aptos para la visita liguera del conjunto madrileño a Bilbao.

“Es normal que durante la temporada pueda haber bajas. Siempre uno quiere que no las haya, pero existen. También es una linda oportunidad para los muchachos que están esperando para mostrarse y dar lo mejor que tienen para mostrar el porqué están en el Atlético de Madrid. Y seguramente tendrán su oportunidad para mostrarlo”, avanzó.

Por ahí, la baja de José María Giménez presenta varias alternativas para suplirlo, entre ellas Marc Pubill, si finalmente Robin Le Normand no juega de titular, tras un mes fuera de competición por lesión; la de Llorente ya abrió espacio a Nahuel Molina en los últimos encuentros y la de Baena provoca un hueco en el medio campo o el ataque, con variadas posibilidades, como Thiago Almada -su sustituto más natural por perfil y características-, Antoine Griezmann o Alexander Sorloth para secundar a Julián Alvarez en la delantera.

El Atlético sufrió un frenazo con su derrota en Barcelona, el pasado martes, por 3-1. “No me detengo en lo que pasó, necesitamos concentrarnos en el partido que tenemos por delante, que va a ser duro, difícil, con un rival importante, con un estadio complejo y difícil, por el ambiente que se genera, y tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño”, valoró.

Su equipo encara el encuentro “tratando de enfrentar” al Athletic “de la mejor manera, buscando dónde poderle hacer daño, y saber las buenas situaciones de juego que tienen ellos". "Tendremos que estar muy atentos”, reclamó.