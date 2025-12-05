Simeone: “Le Normand entrenó muy bien y valoraremos si está para jugar de inicio”

“Hoy entrenó muy bien. Viene ya entrenando tres o cuatro días, así que vamos a valorar si está para jugar de inicio o para ayudarnos en algún momento del partido”, expresó el técnico cuando fue preguntado por la disponibilidad del central internacional español para la visita al conjunto bilbaíno, una vez superada una lesión en la cápsula posterior de la rodilla izquierda, sufrida el pasado 4 de noviembre contra el Union Saint Gilloise.

Le Normand no ha jugado desde entonces, hace un mes, y ha sido baja de forma sucesiva en las victorias contra el Levante (3-1), el Getafe (0-1), el Inter (2-1) y el Oviedo (2-0) y en la derrota del pasado martes frente al Barcelona en el Camp Nou (3-1).

La baja por una lesión muscular de José María Giménez para el encuentro de este sábado podría acelerar la vuelta a la titularidad del campeón de Europa con la selección española.

Hay más opciones, como Marc Pubill, que ha actuó como central derecho en el duelo contra el Oviedo, aunque su puesto natural era de lateral cuando llegó al club madrileño.

