Uruguay-España: de un partido previo al 'Maracanazo' al debut mundialista de Tabárez

El Mundial disputado en 1950 tuvo una particularidad: en lugar de una final tuvo un cuadrangular que consagró campeón al equipo que sumó más puntos. Brasil, España, Suecia y Uruguay fueron los ganadores de cada uno de los grupos y los que avanzaron a esa instancia.

En la primera jornada, el local asaltó la cima al golear por 7-1 a los suecos con una espectacular actuación de Ademir de Menezes, quien marcó cuatro goles.

El 9 de julio en el estadio Pacaembú de São Paulo, Uruguay y España igualaron 2-2 en el primer encuentro mundialista que los enfrentó.

A los 29 minutos de la primera parte, Alcides Edgardo Ghiggia quebró la resistencia de Antoni Ramallets y adelantó a los sudamericanos. Pocos días después, el exfutbolista entraría en la historia grande del fútbol anotando el tanto que le dio a la Celeste el título.

Antes del final de la primera parte, España remontó. Estanislao Basora anotó a los 37 y a los 41 minutos y puso el 1-2 para el conjunto que contaba con figuras como Piru Gainza y Telmo Zarra.

Finalmente, Uruguay empató a los 72 minutos gracias a un cabezazo del capitán Obdulio Jacinto Varela.

Desde ese entonces, nueve mundiales pasaron de largo hasta que el décimo volvió a enfrentar a estas selecciones, casi cuarenta años después de aquel juego que se dio en la previa del histórico 'Maracanazo' logrado por la Celeste.

El 13 de junio de 1990, Óscar Washington Tabárez dirigió el primero de los 20 encuentros que lo convirtieron en el técnico de más partidos al frente de una misma selección en los mundiales.

Ese día Uruguay y España se enfrentaron en un duelo que la Celeste afrontó con Fernando Alvez; José Herrera, Nelson Gutiérrez, Hugo De León, Alfonso Domínguez; Ruben Pereira, José Perdomo, Ruben Paz; Antonio Alzamendi, Enzo Francescoli y Ruben Sosa.

Por su parte, Luis Suárez eligió a Andoni Zubizarreta; Genar Andrinua, Chendo, Manolo Sanchís, Manolo Jiménez; Míchel, Roberto, Martín Vázquez, Francisco Villarroya, Manolo y Emilio Butragueño.

El partido acabó igualado con un nuevo empate, aunque esta vez fue sin goles. La opción más clara apareció en la mitad de la segunda parte, cuando el árbitro sancionó un penalti en favor de la Celeste por una mano dentro del área.

Ruben Sosa fue el encargado de ejecutar y lo lanzó por encima del poste horizontal.

De esta forma, los dos partidos mundialistas entre Uruguay y España acabaron empatados y ambos buscarán su primera victoria en el que el próximo año jugarán por el Grupo H, que compartirán con Arabia Saudí y Cabo Verde.