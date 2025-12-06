Valverde rota con cuatro cambios y Pubill, Gallagher y Almada en el once de Simeone

Los otros tres cambios del Athletic son en defensa, con la entrada de Jesús Areso y Yuri Berchiche en los laterales y Aitor Paredes, por Dani Vivián, junto a Aymeric Laporte en el centro de la defensa.

Las tres novedades del Atlético son Marc Pubill, Connor Gallagher y Thiago Almada, que entran por los lesionados José María Jiménez, Johnny Cardoso y Alex Baena.

Así, los 'leones' arrancan con Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Los 'colchoneros', por su parte, lo hacen Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko; Giuliano, Gallagher, Barrios, Almada; Nico González y Julián Álvarez.

