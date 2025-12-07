1-0. El Lorient amarga el retorno de Paulo Fonseca

El preparador luso regresó con su equipo tras nueve meses de sanción. El entrenador fue sancionado en marzo pasado, en el encuentro ante el Brest, por encararse con el árbitro Benoit Millot y amagar con dale un cabezazo. 279 días después volvió a la banda en el césped para dirigir a su plantilla del lyon.

No pasa por un buen momento el Lyon que volvió a las andadas tras el atisbo de mejoría de la pasada jornada cuando ganó al Nantes y rompió una racha de cuatro partidos sin ganar.

Pero el Lyon, que además jugó la segunda parte con un jugador menos por la expulsión, por doble amarilla de Ainsley Maitland Niles, fue incapaz de sacar algo positivo del duelo contra un rival que puja por el descenso. Marcaba la salvación el Lorient que salió de los últimos puestos tras imponerse al Niza y ganar un encuentro después de siete partidos.

El choque se decidió al borde del descanso, cuando Pablo Pagis batió al eslovaco Dominik Greif para culminar una gran acción individual del senegalés Sambou Somano.

El revés deja quinto al Lyon, a cinco del cuarto puesto del Lille e igualado con el sexto, el Stade Rennes. Lorient da un estirón en la tablña. y se sitúa decimotercero, a cinco ahora del descenso.