El Atlético, al 37,5 por ciento fuera de casa

La diferencia es tremenda, disimulada por dos salidas victoriosas (mucho mas convincente el 0-2 al Betis, sobre todo por el primer tiempo, que el 0-1 al Getafe, fruto de una acción aislada en propia puerta), pero puesta en evidencia de nuevo, en cuanto se ha medido al Barcelona y al Athletic Club, con sendas derrotas. El martes, por 3-1 en el Camp Nou. Este sábado, por 1-0 en San Mamés.

Además de sus dos triunfos citados ante Betis y Getafe y las derrotas últimas ante Barcelona y Athletic, el Atlético también perdió a domicilio contra el Espanyol (2-1) en la primera jornada, con remontada, y empató sucesivamente con el Alavés (1-1), el Mallorca (1-1) y el Celta (1-1).

No le da con esos registros como visitante para competir por LaLiga, ni siquiera con su aspecto invencible en casa. Salvo el 1-1 con el Elche, ganó al resto: al Villarreal (2-0), al Rayo Vallecano (3-2), al Real Madrid (5-2), a Osasuna (1-0), al Sevilla (3-0), al Levante (3-1) y al Oviedo (2-0). Su 22 de 24 puntos incluye 20 goles a favor y seis en contra, además de cuatro encuentros imbatido.

Fuera del Metropolitano, la realidad es bien diferente. Su 9 de 24, por el que han volado ya 15 puntos este curso, tiene ocho goles a favor (uno de media por encuentro, ya que marcó dos al Betis y ninguno al Athletic, su primer duelo de la campaña liguera sin gol a favor) y nueve en contra. La distancia con su campo es mucho más ofensiva (12 goles menos respecto a su estadio) que defensiva (tres tantos más solo que como local).

En esa contradicción, no hay un ejemplo más claro que su delantero Julián Álvarez. De sus diez goles en esta temporada entre todos los torneos, nueve son como local y solo uno como visitante, en la primera cita contra el Espanyol de falta directa. Desde entonces, atraviesa una racha de ocho choques como visitante sin batir la portería contraria, con lo que eso supone para el equipo rojiblanco, tan dependiente de su figura, que no atraviesa un buen tramo.

La pasada campaña, ‘La Araña’ fue crucial con sus tantos en seis triunfos y tres empates fuera de casa entre LaLiga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

Pero no solo se refleja en Julián Álvarez. De los cuatro goles en este ejercicio de Alexander Sorloth, ninguno es fuera del Metropolitano. De las cinco dianas de Antoine Griezmann, ninguna tampoco es a domicilio. Los tres hombres llamados a ser las referencias goleadoras del Atlético apenas han marcado fuera de su propio campo. Los goles lejos de su estadio han sido de Marcos Llorente (2), Giuliano Simeone (2), Álex Baena (2), el citado Julián Alvarez (1) y Conor Gallagher (1) más dos en propia puerta, en el 1-1 al Celta y el 0-1 en Getafe.

“Los equipos normalmente cuando juegan en casa son más valientes y cuando juegan fuera de casa menos, pero les pasa a todos menos a los diferentes, pero a la mayoría les pasa lo mismo", explicó Diego Simeone tras la derrota en Bilbao.

“Si vas a mirar casi todos los equipos, salvo los equipos diferenciales, la mayoría tiene problemas cuando juega fuera de casa. Y, bueno, nosotros tenemos los nuestros. Es el tercer partido que perdemos fuera de casa e intentamos en cada partido tener más atención para poder mejorar”, abundó el técnico en otra pregunta al respecto.

Si se añade la Liga de Campeones, los contrastes crecen aún más. Como local venció al Eintracht (5-1), al Union Saint-Gilloise (3-1) y al Inter de Milán (2-1), pero como visitante perdió con el Liverpool por 3-2 y con el Arsenal por 4-0, mientras surge ya el martes el PSV Eindhoven en un duelo crucial para el Atlético en la máxima competición europea para sostener sus opciones de entrar en el deseado ‘top 8’.

Y la comparación con sus rivales directos en LaLiga es descriptiva: el Barcelona, líder nueve puntos por delante suya, ha sumado siete puntos más que él en los mismos choques a domicilio; el Real Madrid, segundo cinco puntos por encima (juega este domingo contra el Celta), ha logrado el doble de puntos con un encuentro más y el Villarreal, tercero y con cuatro puntos más que el conjunto rojiblanco en la tabla (con un partido menos) se ha adjudicado cuatro puntos más que el Atlético lejos de su estadio, sin que ninguno de los tres, en cualquier caso, sean visitantes tan fiables como en otros cursos precedentes.

El Barcelona y el Real Madrid, por ejemplo, han ganado cinco de sus ocho y nueve partidos a domicilio, respectivamente, con dos derrotas en el caso de los azulgranas y una en el de los blancos (precisamente contra el Atlético de Madrid). El Villarreal venció cuatro de siete, de los que perdió dos, uno de ellos en el Metropolitano.

El Atlético solo ha ganado dos de ocho, pero no es propio únicamente de esta campaña. Su desempeño visitante ya lo ha relegado de la pelea por el campeonato en los últimos cursos. Hace un año, cuando caminaba como líder y ‘campeón’ de invierno, los reveses de Leganés y Getafe significaron su caída, agravada después, con los empates con el Espanyol y el Alavés y las derrotas frente a Las Palmas y Osasuna. Sumó 30 de 57 puntos fuera.

En sus últimos 27 encuentros lejos de casa en LaLiga, 19 el pasado ejercicio (8 victorias, 6 empates y 5 derrotas) y 8 en el actual (2 triunfos, 3 igualadas y 3 duelos perdidos), el Atlético ha competido por 81 puntos, de los que sumó 39. Menos de la mitad. Es un 48,1 por ciento.

Cuando ganó LaLiga en 2020-21 o en 2013-14, como el único equipo que ha superado en los últimos 20 años al Barcelona y al Real Madrid a la vez a 38 jornadas de competición, fue tan incontestable como local como ahora (15 victorias en casa y 48 puntos de 57 posibles en su campo en 2020-21; 15 triunfos y cuatro igualadas en el Vicente Calderón en 2013-14 para un 49 de 57 puntos), pero sobre todo mucho más resolutivo fuera.

Ahí reside la diferencia entre competir por la Liga o no, incluso entre ser campeón o no. En la campaña 2020-21, ganó como visitante once de sus 19 choques, con cinco empates y tres derrotas, mientras que en 2013-14 fueron 13 victorias, dos empates y cuatro derrotas. Son, respectivamente, 38 y 41 de 57 puntos. Un 66,6 en 2020-21 y un 71,9 por ciento en 2013-14, por el 37,5 de este curso, que lo pone en jaque con 16 partidos jugados de Liga. Le quedan 22 choques y once salidas para resurgir.