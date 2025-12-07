El protagonista de la jornada 15: Williot conquista el Bernabéu

El Celta de Claudio Giráldez se coronó en el Bernabéu. Un triunfo de equipo con un gran protagonista por encima del resto. Si el bloque defendió unido, logró desfigurar a un Real Madrid apático en el esfuerzo con defensa de cinco, a la lección en la lectura de partido de Borja Iglesias o el peligro constante de Bryan Zaragoza por el costado izquierdo, se le añadió la brillantez en la definición de Williot.

Su primer gol dinamitó el partido y provocó los silbidos de hartazgo de la afición del Real Madrid hacia sus jugadores. Ninguno estuvo intenso en la marca y el Celta tocó con calidad, encontró a Bryan Zaragoza y su centro desde el costado lo remató con brillantez el centrocampista sueco. De primeras. De tacón. Ajustado al poste, donde ni Thibaut Courtois podía llegar.

No era la primera vez que Williot experimentaba la sensación de marcar al Real Madrid en el Bernabéu. Lo hizo el pasado mayo pero ese día su gol no dio puntos al Celta que cayó 3-2. En esta ocasión sería diferente y estuvo en todo lo decisivo del choque. A él, pisándole por detrás en una acción desmedida, fue la entrada de Fran García que dejó en inferioridad numérica al equipo de Xabi Alonso para convertir en una odisea el intento de remontada.

Y como premio recibió el broche final, la oportunidad de entrar a la portería madridista andando con el balón cosido a un pie, tras una gran acción de equipo que certificaba en el tiempo añadido el cuarto triunfo de visitante de un Celta que vuela lejos de Balaídos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy