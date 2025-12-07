Gorosito deja el banquillo de Alianza Lima pese a que había renovado hasta 2026

"Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión", indicó Alianza Lima.

La salida de 'Pipo' se da un mes y medio después de la renovación de su contrato, pues el 23 de octubre firmó con el equipo limeño hasta 2026.

El conjunto íntimo expresó su agradecimiento a Gorosito por su aporte durante este periodo con Alianza Lima y le deseó "el mayor de los éxitos en sus futuro proyectos deportivos".

Agregó que en los próximos días, la institución anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026.

El equipo blanquiazul quedó tercero en la clasificación de la liga con 65 puntos, por detrás del Cusco que logró 67 y lejos del Universitario, su eterno rival, que ganó el campeonato con 79.

Además, Alianza perdió este sábado ante Sporting Cristal la oportunidad de enfrentarse al Cusco para conseguir el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el partido de ida ambos equipos empataron 3-3 en el Estadio Nacional y en el de vuelta, disputado en su casa, en el Estadio Matute, igualaron 1-1 y el resultado favorable para los celestes se definió en los penales.

El argentino llegó justo hace un año al conjunto limeño y en la renovación de su contrato el pasado octubre afirmó que a nivel internacional Alianza "dio la talla", al haber llegado a cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras eliminar a rivales como Boca Juniors y Gremio.