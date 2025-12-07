Erling Haaland ante Kylian Mbappe. Pep Guardiola contra Xabi Alonso. Ingredientes de un desafío que se ha convertido en costumbre, aliciente del evento que pulsa el momento de dos de las entidades más poderosas del Viejo Continente.

Entre ambos, a lo largo del tiempo, se han jugado pases a la final, clasificaciones y eliminaciones. En esta ocasión solo habrá tres puntos en juego. Pero dentro de la relevancia del momento, en la sexta fecha, con el margen de error reducida, y con el objetivo de situarse entre los ocho primeros, algo que se quedó lejos para ambos en el curso pasado cuando tuvieron el cara a cara por la supervivencia en el torneo.

El choque del miércoles en el Bernabeu, la visita de Guardiola otra vez al recinto blanco, realza esta nueva sesión de la Liga de Campeones, la última del 2025. La competición ya no volverá hasta el 20 de enero del 2026. Nada quedará resuelto tras los partidos del martes y miércoles próximos. Pero sí será evidente alguno de los participantes que se queden en el camino, sin opción. Además, el Inter recibe al Liverpool en el otro de los choques históricos de la competición.

"Tendré el honor de ser el entrenador que más partidos ha disputado en el Bernabéu. Es bueno estar en España otra vez", dijo el técnico español en agosto pasado cuando se conoció el camino de los equipos en la Champions. Guardiola, que como entrenador del Barcelona nunca perdió en el recinto madridista, nunca ha logrado el triunfo en Madrid como preparador del Manchester City: dos empates y dos derrotas. Tampoco en su etapa como técnico del Bayern Múnich.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por quinto año seguido ambos equipos se miden en la Liga de Campeones. El pasado año fue en la eliminatoria de supervivencia. Para acceder a los octavos de final. Fue el Real Madrid el que superó el cara a cara en un año sin éxitos para ambos. El equipo español y el inglés han jugado catorce veces en competiciones europeas. Cinco las ganó el Real Madrid, cuatro el Manchester City. El resto, fueron empates.

Ni el conjunto blanco ni el sky blue lideran sus respectivas ligas. El City, dominador hasta la pasada campaña, ha remontado el vuelo en esta temporada y forma parte de la zona alta de la Premier que lidera el Arsenal. El conjunto de Xabi Alonso perdió el liderato días atrás en favor del Barcelona.

Mbappe frente a Haaland. El francés lleva nueve goles en el torneo continental. Y en sus duelos contra el City acumula siete, incluido el tripelte del pasado año. Haaland acumula cinco tantos.

El Real Madrid es quinto en la tabla. Como local ha ganado trece de sus últimos catorce partidos de la liga campeones. El City ha vencido seis de sus siete encuentros recientes ante clubes españoles, incluidos los cuatro últimos.

Un lugar entre los ocho primeros es el gran desafío de los equipos a falta de tres jornadas para el cierre de la fase liga. El Arsenal lleva un camino impecable, es el único con pleno de triunfos, mientras el Atlético Madrid está a un paso del objetivo después de ganar al Inter en la pasada jornada. Menos margen tiene el Barcelona, mejor en LaLiga e irregular en la Champions, donde tiene que contar sus partidos por triunfos.

El Atlético Madrid visita al PSV Eindhoven mientras el Barcelona recibe al Eintracht Fráncfort.

El conjunto de Diego Pablo Simeone es duodécimo y acude al recinto de uno de los equipos más en forma de este tramo del torneo. El PSV conquistó Anfield con una goleada (1-4) para dar un paso al frente en el torneo y elevar a cuatro los partidos sin perder. Superado por el St. Gilloise en la primera fecha, empató con el Leverkusen y el Olympiacos y ganó al Nápoles y Liverpool.

Pero el Atlético de Madrid, que estancó su triunfal racha el martes pasado en el Camp Nou, donde fue vencido, lleva dos victorias seguidas: ante el St. Gilloise y el Inter. Sin embargo, sus dos salidas terminaron en derrota. Contra el Arsenal y el Liverpool. Nunca ha perdido con el PSV. En el recuerdo, el cara a cara de hace nueve años, cuando el cuadro rojiblanco ganó en Países Bajos y también en Madrid.

Una victoria el martes supondrá un golpe de autoridad del representante español y su posible incursión entre los ocho primeros.

El Barcelona no lo tiene tan a mano de momento. De vuelta al Camp Nou, el conjunto azulgrana, que afronta la jornada europea como líder de LaLiga por primera vez y con Pedri y Raphinha como líderes de la mejoría del conjunto de Hansi Flick, recibe al Eintracht Fráncfort.

Tiene que ganar el Barcelona, que mantiene un mal recuerdo de su último compromiso con este club germano, en los cuartos de final de la Liga Europa, hace cuatro años, donde el Eintracht ganó en Barcelona, al que eliminó de camino a semifinales.

No habrá afición del cuadro de Fráncfort en la grada, tal y como sucedió entonces. Tiene que dar un giro a su papel en Europa el Barcelona, que solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos en la Champions. Goleado por el Atlético Madrid en semanas atrás, el Eintracht está fuera de los veinticuatro primeros. Es vigésimo octavo. Tras ganar al Galatasaray en la primera fecha, ha sufrido tres derrotas, Liverpool, Atlético Madrid y Atalanta, y un empate con el Nápoles.

El Barcelona es decimoctavo, pero solo a tres puntos de distancia del octavo, el Sporting junto al Chelsea y el Borussia Dortmund, séptimo y sexto, respectivamente.

El conjunto portugués es el rival del Bayern Múnich en esta sexta jornada. Nunca ha perdido el club bávaro con el lisboeta. De hecho, el Bayern es el tercero de la clasificación. Había ganado todos sus partidos hasta que visitó Londres y perdió con el Arsenal. Harry Kane ha marcado deiciséis goles en sus quince partidos como local en Champions con el Bayern.

El Arsenal es el líder. El único que lleva pleno de triunfos. Seis de seis. Dominador en la Premier y en la Liga de Campeones, visita el campo del Club Brujas, que solo ha perdido dos de sus últimos diecinueve partidos en casa en Europa y está invicto en los cinco recientes. Incluido el empate en la visita del Barcelona. El cuadro de Arteta, que está a cuatro de los 400 goles en Europa, ha ganado sus nueve encuentros últimos en la fase liga.

El Inter supone otra dura prueba para el Liverpool en otro de los grandes duelos de la jornada, un cara a cara entre dos clásicos, dos excampeones de la competición. Ambos salieron malparados de sus últimos partidos. El subcampeón europeo frente el Atlético Madrid y el inglés fue goleado por el PSV.

El conjunto transalpino, cuarto con una sola derrota y cuatro victorias, ha ganado diez de sus últimos once partidos en la fase de grupos. Solo ha encajado dos tantos en ese recorrido. Lautaro Martínez ha anotado en sus últimos cinco en el Giusseppe Meazza

Los reds son decimoterceros y están en crisis en la Premier y fuera del top ocho al que pretenden regresar.

El Borussia Dortmund, sexto clasificado, enderezó su camino al ganar al Villarreal en la jornada anterior tras caer con el City. Ahora recibe al Bodo/Glimt, al que recientemente se le escapó el título de la Liga de Noruega y que está lejos en la tabla. Aún no conoce la victoria el club escandinavo, trigésimo segundo, con dos empates y tres derrotas consecutivas.

El Dortmund puede lograr la victoria 100 en Champions ante un rival que solo ha ganado uno de sus últimos diez partidos de competiciones europeas.

El Chelsea visita al Atalanta en un partido directo por los primeros puestos. El conjunto londinense, ahora séptimo tras ganar con autoridad al Barcelona, juega con el representante italiano, con los mismos puntos pero décimo por diferencia de goles y que solo ha perdido uno de sus últimos nueve choques en casa. Estevao, en el escaparate tras su partido frente el Barcelona, es el segundo jugador más joven en marcar en tres partidos seguidos de Champions después de Mbappe.

El Athletic recibe al PSG para completar una semana de visitas duras después del Real Madrid y del Atlético Madrid. El Villarreal espera en El Madrigal al Copenhague en busca de su primera victorias. Ambos están en la parte baja de la tabla, fuera de los veinticuatro primeros. Aún hacen cuentas con la idea de llegar a tiempo a este puesto y evitar la eliminación prematura.

El Athletic es vigésimo séptimo y el campeón es el segundo en la tabla con cuatro victorias y solo una derrota. No está bien el Athletic, que solo fue capaz de ganar al Qarabag, que no pasó del empate contra el Sparta Praga y que perdió frente el Arsenal, el Borussia Dortmund y el Newcastle.

El equipo de Luis Enrique, con el que solo ha podido el Bayern Múnich, con los máximos goleadores. Llevan diecinueve tantos y han marcado cuatro o más goles en cinco de sus últimos siete partidos.

El Villarreal aún no conoce la victoria en Europa. El cuadro de Marcelino no ha sido capaz hasta ahora de ganar partido alguno. No ha podido trasladar su buen hacer en LaLiga a la Champions. Ahora tiene una cita propicia, contra el Copenhague, vigésimo noveno, que sumó sus primer éxito ante el Kairat Almaty. El conjunto español solo ha logrado un empate, contra el Juventus. Derrotas frente el Tottenham, Manchester City, Pafos y Borussia Dortmund.

No ha ganado en sus últimos ocho partidos de Champions el Villarreal. Los tres últimos ni siquiera ha marcado.

Además, el Ajax, el único que aún no ha puntuado, juega en el campo del equipo revelación, el Qarabag decimonoveno. El Bayer Leverkusen, a dos puntos de los ocho primeros recibe al Newcastle, undécimo. Ambos separados por un punto y con la idea de entrar entre los ocho mejores.

El Juventus, que solo ha ganado un encuentro, asume un compromiso propicio. El Pafos chipriota va a Turín. Es el vigésimo segundo, el cuadro italiano, ante el vigésimo cuarto, el Pafos, con los mismos puntos.

El Benfica de Jose Mourinho despegó en la pasada fecha al ganar al Ajax. Ahora recibe al Nápoles para dar continuidad a su mejoría ante un rival, el Nápoles, que está entre los veinticuatro primeros pero sin nada seguro. El tottenham, decimosexto, recibe al Slavia Praga y el St. Gilloise, debutante y al borde de los puestos que clasifican a la siguiente fase espera al Marsella, amenazado por caer fuera de esos lugares.