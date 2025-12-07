La Liga colombiana define este lunes su segundo finalista: Junior tiene la primera opción

En ese mismo camino está Atlético Nacional, que visitará al América, en Cali, aunque además de ganar por buena diferencia de goles, debe esperar a que Junior pierda y, si es por goleada, mejor.

La sexta jornada del cuadrangular A arranca con Junior como líder, con once puntos, seguido de Atlético Nacional, con ocho enteros. En el tercer lugar está América, con cinco, y cierra el DIM, con dos.

Los que pueden llegar a la final son Junior y Atlético Nacional, América y el DIM buscarán mejorar sus posiciones para clasificar a la Copa Sudamericana o a la Libertadores de 2026.

En ese contexto, la carrera por el último cupo a la final tiene a Junior con los mejores números. Para que el Tiburón llegue a la final es suficiente un empate con el DIM; ganar sería lo ideal.

Con ese punto, Junior llegaría a 12 enteros y sería finalista sin importar lo que pase entre América y Atlético Nacional, equipo que no depende de sí mismo, pues tiene que vencer al América por más de dos goles de diferencia y debe esperar que Junior pierda.

Junior tiene una diferencia de gol de +3, mientras que Nacional tiene +1. En caso de empate en puntos, pasa a la final el que tenga mejor diferencia de gol a su favor.

Ambos, Junior ante el DIM y Nacional ante América de Cali, jugarán fuera de casa, por lo que no contarán con el apoyo de su público.

El DIM quiere ganar para asegurar su participación en la Copa Libertadores, un bálsamo para sus seguidores, ya que fue el mejor en la fase de finalización, pero decepcionó en los cuadrangulares semifinales.

En el mejor escenario, Medellín podría derrotar a Junior y que Nacional no le gane a América, cumpliendo con el objetivo de asegurar la Libertadores.

Los partidos Deportes Tolima-Fortaleza y Santa Fe-Atlético Bucaramanga serán de trámite, pues los tolimenses aseguraron su cupo a la final en la quinta jornada y ahora esperan el rival para disputar el título del segundo semestre de la liga colombiana.