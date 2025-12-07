Un futbolista de la Premier League es detenido como sospechoso de agresión y altercado

El jugador, que no puede ser nombrado por razones legales, tiene 29 años y es internacional con su país. En el Reino Unido, salvo ocasiones excepcionales, no se puede nombrar a un detenido hasta que no existe una acusación formal sobre él.

Según fuentes policiales consultadas por la cadena británica BBC, la policía detuvo al futbolista el viernes por la noche.

La víctima fue llevada al hospital con diferentes lesiones que, según la policía, no han puesto en peligro su vida.

El futbolista ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de que continúe la investigación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy