"Assad", inspirado en el León del Atlas, mascota de la Copa Africana de Naciones 2025

"Assad", que en árabe significa precisamente león, "encarna la fuerza, el orgullo y la autenticidad cultural, valores que resuenan profundamente entre los aficionados de Marruecos y toda África", señaló la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en un comunicado.
La mascota representa a un león joven, con una larga melena y sonriente, vestido con camiseta roja con el emblema de la CAF y con un balón de la Copa en la mano.
Marruecos parte como uno de los favoritos para la Copa Africana, que disputarán selecciones de 24 países y que se jugará en seis ciudades marroquíes.
Las millonarias inversiones en estadios e infraestructuras vinculadas con la Copa y con los preparativos del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos, fueron blanco de protestas durante las recientes movilizaciones juveniles convocadas por el colectivo GENZ212, que reclama fondos para Educación y Sanidad, entre otros sectores básicos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy