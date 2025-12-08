Bosz: “El Atlético es técnico y rápido, sigue siendo letal en la transición”

"Le tengo mucha admiración (a Simeone). Somos opuestos en algunas cosas, pero si te mantienes tanto tiempo es que lo estás haciendo muy bien. Ha hecho un gran equipo, los ha convertido en campeones, han jugado finales de la Liga de Campeones… Mis respetos", valoró en rueda de prensa en la víspera del duelo en el estadio Philips.

"Su defensa es sólida. Tienen mucha gente por detrás del balón con esa idea, aunque no juegan tan defensivamente como la gente piensa", apuntó Bosz, que, como también avanzó su futbolista Guus Til, incidió en las diferencias del presente del equipo madrileño, más ofensivo que en anteriores enfrentamientos contra el conjunto neerlandés.

¿Eso lo hace más vulnerable?. "Sí, porque los equipos ofensivos son más vulnerables en defensa. Y ellos también. Pero son tan técnicos y tan rápidos que siguen siendo letales en la transición", enfocó el técnico del PSV.

También resaltó al Atlético más allá de Julián Alvarez, su figura ofensiva, con 39 goles desde su llegada hace año y medio: "Me sorprendió que el Manchester City lo dejara ir. Es un jugador ‘top’, pero si sólo hablas de él estás infravalorando al Atlético. Tienen muchísimos grandes jugadores".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El PSV ha goleado por 6-2 al Nápoles y por 1-4 al Liverpool en sus dos victorias en esta edición de la Liga de Campeones. “Tienes que preguntarles a ellos, pero causará una impresión. Me imagino que eso sirve de algo”, expuso Bosz.

Su equipo suma ocho puntos en cinco jornadas. Es decimoquinto, dentro del corte de la clasificación para la ronda intermedia. “Después de cinco partidos, ocho puntos... Lo habría firmado. Es una buena cifra. Tenemos tres oportunidades más para conseguir más. No vamos a abordar los partidos de forma diferente ahora que estamos en buena forma. Siempre queremos ganar, fuera o en casa, haciendo el 2-0 y no defendiendo el 1-0”, dijo.

Y resaltó las cualidades de Jerdy Schouten en el centro de la defensa: "Se desenvuelve defensivamente y con el balón es muy bueno. Siempre encuentra al hombre libre y juega sin nervios bajo presión. Es muy especial en ese puesto".