Brasil, una campeona con 43 partidos invictos y que no pierde desde el 2022

Desde aquella última derrota el 21 de marzo de 2022 ante España (3-2) en Melolla, Brasil no ha vuelto a caer. Cada partido ha reforzado la sensación de que estamos ante una generación excepcional, capaz de dominar el juego con velocidad, técnica y contundencia.

Jugadoras como Débora Vanim y Ana Luiza, que marcaron en ese partido, representan ese espíritu incansable que ha llevado al país a coronarse como la primera campeona del mundo en la historia oficial del futsal femenino, además de contar con las dos mejores jugadoras del mundo, como son Emily Marcondes, máxima goleadora del torneo y Amandinha, que ha recibido este premio en 8 ocasiones.

Las dos y Ana Luiza dejan en cada partido destellos de su calidad en el Melilla Torreblanca, que lidera la Liga con 22 puntos sumados en 9 partidos disputados.

El entrenador Wilson Saboia resumió este logro con humildad y con ganas de seguir promocionando el fútbol sala femenino entre las jóvenes: “Estoy muy feliz. Las jugadoras son asombrosas, el cuerpo técnico es increíble. Esto deja un legado enorme porque ayudará a popularizar el futsal en escuelas, clubes y universidades. Todo esto resulta en mejores entrenadores y jugadoras”.

