Ecuador se las verá contra Países Bajos en amistoso de marzo 2026 previo al Mundial

"Queremos anunciar que regresaremos en marzo para enfrentar en un amistoso a Países Bajos por la fecha FIFA ", indicó en su cuenta de la red social X.

Además del amistoso contra el mencionado equipo, los directivos de la FEF y el cuerpo técnico que comanda el argentino Sebastián Beccacece, tienen en planes enfrentarse a una selección africana y Marruecos estaría dentro de la posibilidad.

Ecuador se alista para disputar por quinta ocasión un Mundial de Fútbol y esta vez lo hará en Estados Unidos, donde competirá en el grupo E contra Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Mientras Países Bajos integrará el grupo F junto a Japón, Túnez y el ganador de la ruta B de la repesca de la UEFA conformada por Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

El cuadro sudamericano debutó en Corea del Sur y Japón 2002, repitió en Alemania 2006, Brasil 2014 y en Catar 2022, quedando eliminado en la fase de Grupos, con excepción de Alemania donde avanzó hasta octavos de final y quedó eliminado ante Inglaterra.

El cuerpo técnico y jugadores de Ecuador pretenden superar las actuaciones pasadas , por lo que aprovecharán la mayor cantidad de amistosos previo al debut contra Costa de Marfil.