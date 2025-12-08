El Athletic ganó al PSG en su único enfrentamiento en San Mamés

Fue el 29 de septiembre de 2011 cuando el conjunto rojiblanco dirigido entonces por Marcelo Bielsa, con goles de Igor Gabilondo y Markel Susaeta, derrotó por 2-0 a un equipo galo con futbolistas como Diego Lugano o Javier Pastore que formaron parte del primer proyecto de la recién estrenada propiedad qatarí.

En la vuelta, con el Athletic ya clasificado para la siguiente ronda en la edición en la que acabaría jugando la final, los futbolistas de Antoine Kombouaré ganaron por 4-2 en el Parque de los Príncipes en un encuentro que fue el del debut con el primer equipo de Iñigo Ruiz de Galarreta.

Por otro lado, el PSG será el cuarto equipo francés que visite 'La Catedral' tras el Girondins de Burdeos, el Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella. Han sido un total de seis partidos con un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas para el conjunto bilbaíno.

El único de todos ellos que visitó Bilbao en la máxima competición continental, entonces la Copa de Europa, ha sido el Girondins. Fue en la ida primera ronda de la edición 1983-84 y el partido acabó sin goles. Anteriormente el Athletic derrotó al conjunto bordelés en San Mamés por 1-0, con gol de Nico Estéfano, en la segunda eliminatoria de la Copa de Ferias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más recientes fueron las visitas de los equipos de Lyon y Marsella, este último por partida doble. En la 2012-13 los lioneses ganaron en la liguilla de la Liga Europa por 2-3 (Herrera y Aduriz de penalti/Gomis, Gourcouff y Lacazette).

En la misma competición, pero ya en rondas eliminatorias el conjunto marsellés, por su parte, empató a un gol en la 2015-16 (Sabin Merino/Batshuayi) y ganó por 1-2 en la 2017-18 (Iñaki Williams/Payet de penalti y Ocampos).