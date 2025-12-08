Fútbol Internacional
08 de diciembre de 2025 - 07:10

El Atlético viaja a Eindhoven con Johnny Cardoso en la convocatoria

Madrid, 8 dic (EFE).- El centrocampista Johnny Cardoso, baja el pasado sábado por un fuerte golpe en la rodilla, forma parte de la convocatoria de 23 jugadores de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, para el partido de la Liga de Campeones contra el PSV en Eindhoven, con las bajas de Clement Lenglet, José María Giménez, Álex Baena y Marcos Llorente.

Cardoso es la novedad de la citación, que viaja este mediodía a Países Bajos y que completan dos jugadores del filial de Primera RFEF, ambos defensas: el lateral derecho Javi Boñar, que ya fue convocado en Bilbao, y el central Dani Martínez.

La convocatoria de 23 jugadores está formada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Javier Boñar, Dani Martínez, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.