El Atlético viaja a Eindhoven con Johnny Cardoso en la convocatoria

Madrid, 8 dic (EFE).- El centrocampista Johnny Cardoso, baja el pasado sábado por un fuerte golpe en la rodilla, forma parte de la convocatoria de 23 jugadores de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, para el partido de la Liga de Campeones contra el PSV en Eindhoven, con las bajas de Clement Lenglet, José María Giménez, Álex Baena y Marcos Llorente.