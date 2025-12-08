El Atlético viaja a Eindhoven con Johnny Cardoso en la convocatoria

Cardoso es la novedad de la citación, que viaja este mediodía a Países Bajos y que completan dos jugadores del filial de Primera RFEF, ambos defensas: el lateral derecho Javi Boñar, que ya fue convocado en Bilbao, y el central Dani Martínez.
La convocatoria de 23 jugadores está formada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Javier Boñar, Dani Martínez, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.