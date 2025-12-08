El Celta, tercer mejor visitante de la Liga

El equipo celeste solo ha perdido uno de los siete encuentros que ha jugado en LaLiga lejos de Balaídos. Fue el 28 de septiembre frente al Elche (2-1) en el Martínez Valero.

El Celta encadena cuatro victorias seguidas como visitante (Osasuna, Levante, Alavés y Real Madrid) y antes de caer ante el equipo de Eder Sarabia firmó tablas frente al Mallorca y el Rayo Vallecanos, en ambos casos a un tanto.

El único equipo de la Liga que no ha perdido como visitante es el Betis, que ha ganado a domicilio al Espanyol y Sevilla y ha empatado otros cinco partidos (Elche, Celta, Levante, Villarreal y Valencia), para un total de 11 puntos.

La buena racha del Celta a domicilio contrasta con la fragilidad que está exhibiendo en Balaídos. Si no gana el próximo domingo al Athletic Club, el equipo de Giráldez firmará el peor inicio liguero en casa de la historia del club al no haber ganado en sus nueve primeros partidos.

