Fútbol Internacional
08 de diciembre de 2025 - 07:45

El Celta, tercer mejor visitante de la Liga

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Vigo, 8 dic (EFE).- El Celta, con su victoria anoche en el Santiago Bernabéu, ya suma 14 puntos como visitante un registro que solo mejoraron el Real Madrid, con 18 y dos partidos más disputados a domicilio, y el Barcelona, con 16 y ocho duelos disputados.

Por EFE

El equipo celeste solo ha perdido uno de los siete encuentros que ha jugado en LaLiga lejos de Balaídos. Fue el 28 de septiembre frente al Elche (2-1) en el Martínez Valero.

El Celta encadena cuatro victorias seguidas como visitante (Osasuna, Levante, Alavés y Real Madrid) y antes de caer ante el equipo de Eder Sarabia firmó tablas frente al Mallorca y el Rayo Vallecanos, en ambos casos a un tanto.

El único equipo de la Liga que no ha perdido como visitante es el Betis, que ha ganado a domicilio al Espanyol y Sevilla y ha empatado otros cinco partidos (Elche, Celta, Levante, Villarreal y Valencia), para un total de 11 puntos.

La buena racha del Celta a domicilio contrasta con la fragilidad que está exhibiendo en Balaídos. Si no gana el próximo domingo al Athletic Club, el equipo de Giráldez firmará el peor inicio liguero en casa de la historia del club al no haber ganado en sus nueve primeros partidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy