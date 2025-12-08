El Toluca visita el jueves al Tigres UANL de Pizarro, en el inicio de la final

La Liga Mx confirmó este lunes los horarios de la fase decisiva del campeonato, en la que los Diablos de Mohamed buscarán su duodécimo título para alcanzar al Guadalajara como segundo cuadro más ganador de la liga, y Tigres irá por su novena estrella.

La serie de difícil pronóstico tendrá el duelo de arranque el jueves a las 20:00 horas (02:00 GMT), en el estadio Universitario de los Tigres, que saldrán a confirmar su defensa como la mejor del campeonato y, después de eso, tratarán de herir al rival, con un ataque liderado por el argentino Ángel Correa, campeón mundial con su país en Catar 2022.

La final pondrá cara a cara a los dos primeros de la clasificación en la fase regular, el Toluca con el mejor ataque y Tigres con la defensa más segura. Los Diablos convirtieron 43 anotaciones, ocho más que los Tigres, que recibieron apenas 16 goles, dos menos que los de Mohamed.

Si bien el Toluca cuenta con el líder goleador, el portugués Paulinho, tiene lesionado al mundialista mexicano Alexis Vega, una de las bujías de su ataque. Como hizo en cuartos de finales y semifinales, Mohamed tratará de enmendar eso con el brasileño Helinho, con buen rendimiento en las dos últimas semanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El partido de vuelta se jugará en el estadio Nemesio Diez de Toluca, elevado 2.600 metros sobre el mar, el próximo domingo a las 19:00 horas (01:00 GMT).