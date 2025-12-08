El Villarreal goleó en La Cerámica a los dos rivales daneses a los que se enfrentó

Ambos conjuntos apuran sus opciones de clasificarse para la siguiente fase ya que mientras el conjunto castellonense ocupa la antepenúltima posición con un punto, el conjunto danés es vigésimo noveno con 4 puntos, a dos del Pafos chipriota que cierra la clasificación.

Los dos conjuntos daneses que han visitado La Cerámica han sido el Odense y el Aalborg, ambos en Liga de Campeones y ambos fueron goleados.

En el primer enfrentamiento, el Villarreal le endosó un contundente 6-3 al Aalborg en partido correspondiente a la liguilla inicial.

Un encuentro en el que destacó el hat-trick conseguido por Joseba Llorente y en el que completaron el marcador Rossi, Capdevila y Pirés.

Tres temporadas más tarde, 2011-2012, se midió al Odense en la fase previa de la máxima competición continental y entonces se impuso en el partido de vuelta por un rotundo 3-0, con goles de Rossi, dos, y Marchena.

Un triunfo que sirvió para darle una clasificación que se había visto comprometida por la derrota (1-0) sufrida en la ida en tierras danesas.