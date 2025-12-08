La Fedefut ratifica a Luis Fernando Tena como seleccionador de Guatemala hasta 2030

Esta decisión se produce menos de un mes después de la eliminación del combinado guatemalteco del Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Mediante un comunicado, la Fedefut confirmó que el profesor Luis Fernando Tena "continuará de forma directa con la conducción, el manejo y la preparación de la Selección de Guatemala", extendiendo su proyecto a largo plazo, a pesar del fracaso en la eliminatoria en curso.

La continuidad del estratega mexicano, medallista de oro olímpico en Londres 2012, se da en un contexto de frustración tras el desempeño en la quinta jornada del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf. El pasado 13 de noviembre, la selección guatemalteca cayó 2-3 ante Panamá en un dramático partido que selló su destino.

En aquel encuentro disputado en la capital, Panamá se impuso 2-3 y eliminó a Guatemala, que se despidió de cualquier posibilidad de avanzar en la carrera por un cupo al Mundial, dejando al combinado canalero y a Surinam los como únicos con opciones de la clasificación directa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La directiva guatemalteca opta por la estabilidad y así ratifica su confianza en Tena para iniciar el ciclo rumbo al Mundial de 2030.