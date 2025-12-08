Salah se entrena con sus compañeros

"Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa. Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club", dijo.

Salah, que renovó su contrato hasta el verano de 2027, dejó caer que puede no volver al Liverpool tras la Copa de África a la que se va el 15 de diciembre.

"Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí", afirmó.

El egipcio apareció este lunes por la mañana en la ciudad deportiva del Liverpool para realizar el último entrenamiento previo a viajar a Milán para enfrentarse al Inter en la Liga de Campeones.

Existe la duda de si el neerlandés Arne Slot, técnico de los 'Reds', decidirá desconvocarle para este partido y para el del fin de semana contra el Brighton & Hove Albion antes de que el futbolista se marche a la Copa de África la semana que viene.