Simeone: “Koke sabe lo que quiero de él y está preparado para lo que el equipo necesite”

“Con Koke hablamos asiduamente, cuando le toca jugar y cuando no le toca jugar. Sabe lo que quiero de él y está preparado para darnos 30, 60 y lo que el equipo necesite, no lo que necesite el entrenador. Es un jugador importantísimo para nosotros, siempre y cuando sigamos la línea en darle al equipo lo que necesita en el momento que lo necesita”, dijo.
También habló de Marc Pubill, que ha jugado de inicio dos de los últimos tres encuentros como central derecho.
“Veníamos hablando que está trabajando muy bien. Hemos trabajado bastante individualmente con él, con la posibilidad que me imaginaba podía suceder, ya sea de central o de ‘stopper’, como lo hemos trabajado, y cuando le ha tocado respondió muy bien, con cosas para mejorar, claro está, porque fue su segundo partido en esta posición, con el Oviedo y con el Bilbao”, repasó.
“Ojalá siga creciendo, porque es un chico que, sobre todo, tiene esa ilusión por ayudar al equipo desde el lugar que le toque”, abundó.
