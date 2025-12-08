Til: “El Atlético es diferente a hace años, tiene muchas variantes”

“El Atlético juega de forma muy variada. A veces juegan a la defensiva, pero otras al ataque; a veces con mucha presión y otras en bloque bajo. El entrenador (Diego Simeone) lleva mucho tiempo ahí y se nota que tienen muchos automatismos en el equipo”, declaró en la rueda de prensa de la víspera del choque de este martes en el estadio Phillips.

Derrotado en la primera jornada por el Union Saint-Gilloise, el PSV está invicto en Europa desde entonces, con dos victorias (6-2 al Nápoles y 1-4 al Liverpool) y dos empates (1-1 con el Bayer Leverkusen y 1-1 con el Olympiacos).

"El primer partido no fue bueno, pero en los otros hemos alcanzado un nivel muy alto", expresó Guus Til.

Él ha marcado once goles en esta campaña. “Tiene que ver con muchos factores. Tú mismo no tienes influencia en muchas de esas cosas, pero, por supuesto, jugamos bien y eso hace que marcar sea más fácil”, apuntó el futbolista, que ha jugado los últimos choques al lado de Ricardo Pepi: “Ya no soy el hombre más profundo. Él juega en punta. Pero no me importa mucho, sólo es diferente”.

