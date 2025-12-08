Turpin dirigirá el Real Madrid-City y Siebert el Athletic-PSG

Turpin, nacido en Oullins hace 43 años e internacional desde 2010, contará con Nicolas Danos y Benjamin Pages como jueces de línea, Stephanie Frappart como cuarta colegiada y en el VAR estarán Jerome Brisard y el alemán Soren Storks.

El colegiado galo pitará al Real Madrid por décima vez y la segunda que dirigirá este partido tras arbitrar la pasada campaña la ida del 'play off' en el Etihad, donde el conjunto blanco se impuso por 2-3 con goles en los últimos compases de Brahim Díaz y Jude Bellingham.

La pasada campaña Turpin también dirigió la ida de los octavos de final Real Madrid-Atlético de Madrid, con triunfo del equipo del italiano Carlo Ancelotti por 2-1.

En total, el Real Madrid ha ganado ocho partidos con el árbitro galo y ha empatado uno, 2-2 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena en la ida de semifinales de la campaña 2022/23, mientras que el City, al que ha pitado en seis oportunidades, ha ganado tres, ha igualado uno y ha perdido dos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En San Mamés, Siebert tendrá a Jan Seidel y Rafael Foltyn como jueces de línea, a Daniel Schlager como cuarto árbitro y en el VAR oficiarán Benjamin Brand y el escocés Andrew Dallas.

El berlinés, de 41 años e internacional desde 2015, arbitrará por segunda vez al Athletic tras hacerlo en la vuelta de semifinales de la pasada Liga Europa ante el Manchester United, que goleó al cuadro de Ernesto Valverde por 4-1 y se metió en la gran final.

Al París Saint Germain lo dirigirá por cuarta vez. Ha ganado los tres partidos previos ante Brujas (0-5), Maccabi Haifa (1-3) y Girona (1-0).

Mientras tanto, en La Cerámica Kruzliak tendrá como jueces de línea a sus compatriotas Branislav Hancko y Jan Pozor, el cuarto árbitro será Peter Kralovic y en el VAR estarán los italianos Aleandro di Paolo y Marco di Bello.

El colegiado de Bratislava, de 41 años e internacional desde 2011, pitará por primera vez al Villarreal, al que dirigió en la Liga Europa en el feudo del Borussia Monchengladbach en septiembre de 2014 (1-1) y en casa frente al Panathinaikos en noviembre de 2023 (3-2).