2-3. Greenwood y el VAR apuntalan al Marsella

Greenwood marca la diferencia. El exjugador del Getafe se ha hecho casi imprescindible en el conjunto de Roberto de Zerbi, que por primera vez en su carrera consiguió ganar dos partidos seguidos en la Liga de Campeones y también como visitante, y todas las operaciones de ataque pasan por sus botas. Las de el inglés y las del gabonés Pierre Emerick Aubameyang, con el que forma una dupla más que solvente.

El Marsella se echó a dormir cuando su ventaja se fue a los dos goles, cuando se situó con 1-3 en la segunda parte. Sin embargo, no contó con la mejoría de un adversario inferior que tiró de coraje, acortó distancias y llegó a marcar dos veces cuando el marcador iba 2-3, por medio de Kevin Mac Allister y Promise David, pero el VAR salvó al combinado marsellés por fuera de juego en ambas acciones.

Solo dos puestos separaban al cuadro belga del francés. Y por la diferencia de goles. Igualados a puntos, con tres derrotas y dos victorias, abordaron esta sexta fecha que no garantiza nada pero descarta a cualquiera. Así pasó con el Royale Union, que cae a la parte baja, casi sin tiempo de engancharse a la zona de supervivencia.

Y eso que el combinado de David Hubert, líder en Bélgica, se puso con ventaja a los cinco minutos, con un gol del israelí Anan Khalaili a pase del belga Rob Schoofs.

fue un espejismo porque el Marsella tenía acaparada la posesión mientras el equipo belga solo mantenía el tipo. Así, en veinte minutos, el equipo de De Zerbi dio la vuelta a la situación. Empató en el 15, en una jugada rápida de Greenwood, de tacón, a Igor Paixao, que centró a Aubameyang. El gabonés disparó y Kjell Scherpern paró el balón, pero el rechace lo cogió Paixao, que marcó la igualada.

La avalancha siguió. Timothy Weah ya pudo marcar el segundo, que llegó en el minuto 42, firmado por Steve Greenwood, que recogió la pelota en el centro del campo y llegó al área. Se apoyó en Aubameyang, que le devolvió el balón, y anotó.

El tercero ya fue a la hora de partido. Fue el doblete del inglés, que aprovechó un balón largo de Mattew O'Riley, se acomodó el balón, se deshizo de su marcador y cruzó la pelota al segundo palo, donde no llegó Kjell Scherpern.

Pero no se hundió el St. Gilloise. Al contrario. Los cambios de David Hubert surtieron efecto y en el minuto 71, un centro de Fedde Laysen desde la izquierda propició un mal despeje de puños de Gerónimo Rulli. La pelota cayó a Khalaili, que no perdonó.

Cinco minutos después, en plena avalancha, marcó por medio de Kevin Mac Allister un gol no subió al marcador. Tampoco, el del canadiense Promise David en el 89, también por fuera de juego. Aún así, rondó el tanto y un empate que mereció al final y que no llegó.

2 - Royale Union SG: Kjell Scherpern; Anan Khalaili, Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Fedde Leysen; Rob Schoofs (Sofiane Boufal, m.63), Adem Zorgane, Kamiel Van de Perre (Mathias Rasmussen, m.83); Ousseynou Niang (Ross Sykes, m.92), Raul Florucz (Promise David, m.63) y Kevin Rodriguez (Marc Giger, m.82).

3 - Olympique Marsella: Geronimo Rulli; Tomothy Weah (Leonardo Balerdi, m.46), Nayef Aguerd, Amir Murillo, Emerosn; Pierre Emile Hojbjerg, Arthur Vermeeren, Matt O'Riley (Bilal Nodir, m.69); Mason Greenwood (Robinio Vaz, m.88), Igoar Paixao y Pierre Emerick Aubameyang (Geoffrey Kondogbia, m.88).

Goles: 1-0, m.5: Anan Khalaili; 1-1, m.15: Igor Paixao; 1-2, m.42: Mason Greenwood; 1-3, m.58: Mason Greenwood; 2-3, m.71: Anan Khalail.

Árbitro: Joao Pinheiro (POR). Mostró tarjeta amarilla a Timothy Weah, del Marsella, y a Burgess, Adem Zoargane, Ousseynou Niang y Promise David, del Union Saint Gilloise

Incidencias: encuentro de la sexta jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Lotto Park de Bruselas.