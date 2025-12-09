22 árbitros y 27 futbolistas turcos en proceso sancionador por supuestas apuestas amañadas

En un comunicado, la Federación Turca de Fútbol (TFF) informó este martes de que, además de los 1.024 jugadores remitidos al PFDK con medidas cautelares el 10 de noviembre pasado, se decidió someter al mismo proceso a otros 27 jugadores, de un total de 47 investigados por haber supuestamente participado en apuestas al menos una vez, en base a nuevos documentos recibidos.

De manera similar, 22 árbitros, entre ellos colegiados de categoría superior, se sumaron hoy a los 152 remitidos al PFDK el 28 de octubre por supuesta implicación en las apuestas.

Por otro lado, la Fiscalía General de Estambul ha enviado a prisión preventiva, a 20 de las 35 personas detenidas el pasado viernes en el marco de la investigación judicial del caso.

Entre los encarcelados a la espera de juicio se encuentran los jugadores del Fenerbahçe Mert Hakan Yandas (Fenerbahçe) y Metehan Baltaci (Galatasaray), así como el expresidente del Adanaspor Murat Sancak.

En la primera fase de las operaciones a finales de octubre, la TFF anunció que cientos de árbitros que trabajan en las ligas profesionales tenían cuentas de apuestas o estaban apostando activamente, aunque insistiendo en que no había indicios de amaño de partidos.

Desde entonces, docenas de árbitros y delegados de partidos han sido suspendidos y más de cien jugadores han recibido sanciones de entre 45 días y un año sin jugar por haber participado en apuestas.

Además, el presidente del club Eyüpspor Murat Ozkaya, de la primera división turca, y varios árbitros se encuentran en prisión preventiva, a la espera del juicio cuyo comienzo aún no tiene fecha prevista.

Las operaciones que se están llevando a cabo son "por el futuro, por un fútbol moral y ético. (…) A medida que las operaciones se profundizan, veo un ambiente de pánico en el fútbol turco", declaró hoy el presidente de la TFF, Ibahim Haciosmanoglu, en una rueda de prensa televisada.

En otra operación contra apuestas ilegales desplegada esta mañana se desarticuló una red de 22 personas que gestionaba un volumen de transacciones superior a 2.000 millones de liras turcas (unos 40 millones de euros) a través de un sitio web ilegal.

En redadas simultáneas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad turcas en seis provincias, 20 sospechosos fueron detenidos, mientras que las autoridades incautaron numerosos vehículos, propiedades y cuentas bancarias.