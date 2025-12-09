Bernardo Silva: "Mbappé es muy especial, si juega será más complicado"

"Mbappé es muy especial; siempre que juega es más complicado para nosotros y mejor para el Real Madrid. Pero tienen jugadores muy importantes. En el pasado jugué muchas veces contra ellos sin Mbappé y siempre han tenido equipazos con jugadores como Vinicius y Rodyrgo que marcan diferencias", analizó en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

"Nuestra foco está en nosotros, no en ellos. He jugado muchas veces contra el Madrid, he ganado algunas y otras no. Pero venganza no es una palabra que me guste utilizar. Nuestro equipo es muy joven y con mucho potencial. Quiero que haga un buen test, que esté bien preparado porque es un desafío muy importante jugar en el Bernabéu", añadió.

Bernardo Silva reconoció que no ha visto mucho al Real Madrid de Xabi Alonso como para analizarlo pero destacó que presiona más que el año pasado. "Por experiencia en este estadio sé que venir aquí siempre es muy difícil y que es un partido ante jugadores top".

"Por experiencia personal nunca es fácil venir al Bernabéu ni jugar contra el Madrid. Desde que llegué al Manchester City he jugado cinco o seis veces aquí, me he enfrentado a equipos en mejor o peor momento y siempre ha sido difícil. Especialmente en esta competición. El momento del equipo cuenta poco porque este tipo de jugadores, cuando el partido es grande, mejoran su estado. Espero a un gran Real Madrid, juegue quien juegue", opinó.

Comparando el enfrentamiento de este curso con la eliminatoria de la pasada Liga de Campeones, con el Real Madrid vencedor de los dos encuentros, Bernardo Silva apuntó numerosos cambios en el City.

"Principalmente las lesiones, porque el año pasado tuvimos una barbaridad y nos cambió la temporada. No es una excusa, porque tuvimos que hacerlo mejor. Pero ahora tenemos un equipo diferente, más preparado y con más energía. Y después está el momento, aunque creo que no cuenta tanto, el año pasado teníamos pocas respuestas ante un equipo tan bueno como el Real Madrid. Ahora estamos mucho mejor preparados para este tipo de partidos, como hemos demostrado contra Liverpool, Arsenal o Newcastle", sentenció.