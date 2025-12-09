Diakhaby vuelve a entrenarse en la jornada de trabajo de la suplencia del Valencia-Sevilla

Diakhaby, que se lesionó de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha en el partido contra el Girona en Montilivi, efectuó ejercicios con sus compañeros en la sesión vespertina de este lunes, según informó el club a EFE.

El Valencia regresó al trabajo después de rascar un punto en el minuto 93 al Sevilla de Matías Almeyda este domingo, en el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

El objetivo del conjunto del este de España es preparar el partido del sábado ante el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone en el Metropolitano, donde nunca ha ganado, en dos grupos diferenciados.

Como después de cada partido, los titulares entrenaron en el gimnasio y los suplentes en el campo.

Para ese partido, Carlos Corberán no podrá contar con el central César Tárrega por sanción, por lo que el técnico valencianista estará más atento si cabe a la evolución de Diakhaby, por si pudiera entrar en su primera convocatoria después de la lesión.