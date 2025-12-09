El chileno Manuel Pellegrini (Betis) cita a 22 jugadores para Zagreb sin Junior ni Ricardo

De Roa, lateral zurdo de 18 años, se estrena en una convocatoria del primer equipo y es el único alta respecto a la del partido de LaLiga perdido ante el Barcelona (3-5), de la que salen Junior por una lesión muscular por la que fue sustituido en la recta final contra los azulgranas, apenas media hora después de saltar al campo; y Ricardo Rodríguez, por sanción.

Continúan sin estar disponibles para el técnico chileno del conjunto bético, al estar en proceso de recuperación de lesiones de diverso alcance, otros tres jugadores más: los centrocampistas Isco Alarcón y eI marroquí Sofyan Amrabat, y el lateral derecho Héctor Bellerín.

La convocatoria del Betis está formada por los porteros Álvaro Valles, Pau López y Adrián; los defensas Llorente, Natan, Bartra, Aitor Ruibal, Valentín Gómez, Ángel Ortiz y Carlos de Roa; los centrocampistas Deossa, Marc Roca, Altimira, Lo Celso, Fornals, Riquelme y Pablo García; y los atacantes Antony, Abde, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.