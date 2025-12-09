El Milan-Como se aleja de Australia

Después obtener la aprobación de los clubes y de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), así como el permiso de la UEFA, la Serie A esperaba la confirmación definitiva de las federaciones australiana y asiática para obtener el visto bueno final de la FIFA.

"Australia es un país con una fuerte inmigración italiana y ha habido una oferta significativa. Los equipos están de acuerdo, la Federación italiana ha dado el visto bueno, la UEFA ha dado el visto bueno. Solo falta la aprobación definitiva de la FIFA, que esperamos que llegue en las próximas horas", dijo el 1 de diciembre Luigi Di Siervo, director ejecutivo de la Serie A.

El partido parecía encaminado, pero, según informó este martes 'La Gazzetta dello Sport', las federaciones australiana y asiática han impuesto una serie de condiciones que frenaron los acuerdos y comprometieron el plan trazado desde Italia.

Entre las últimas condiciones que ponen en duda la disputa del duelo en Perth, según la misma fuente, se encuentran dos especialmente comprometedoras para el organismo organizador del fútbol italiano. La primera es la prohibición de publicitar el partido como de Serie A y la segunda, la de utilizar árbitros asiáticos o australianos.

Tanto el Milan como el Como se habían mostrado completamente a favor de trasladar el partido a Australia, incluso después de que quedara anulado el Barcelona-Villarreal de la liga española que iba a disputarse en Miami (EE.UU.).

"Si la FIFA lo aprueba, el Como 1907 viajará a Perth, Australia, este febrero para enfrentarse al AC Milan, participando en una misión compartida para hacer que la Serie A vuelva a ser el tema de conversación del fútbol mundial y asegurar un futuro más fuerte para cada club que representa a la Serie A", expresó el Como en un comunicado oficial.

En caso de que finalmente no se traslade a Perth, el Milan tendría que buscar un estadio para acoger el partido ese fin de semana en el que San Siro está ocupado. El Inter, por ejemplo, jugará en el campo del Monza los cuartos de final de la Copa Italia.

Otra de las posibilidades es, aprovechando que ninguno de los dos equipos tiene compromisos europeos, aplazar el partido unas semanas y esperar a que San Siro vuelva a estar disponible.