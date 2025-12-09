Ernesto Valverde califica de "favorito" al PSG, pero dice que "el partido hay que jugarlo"

"Está claro que tienen un gran potencial, pero los partidos hay que jugarlos. Las diferencias en los presupuestos a veces en el campo no son tan grandes. Tenemos que hacer un partido solidario, defenderles bien, intentar sacar partido de nuestras situaciones y tener unas cuantas si es posible", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa.

Valverde admitió que, para el Athletic, "es un partido decisivo" con vistas a pasar a la siguiente fase del torneo continental y recalcó que el actual campeón de Europa, con el español Luis Enrique Martínez en el banquillo, "es un equipo muy físico, además de muy técnico, con futbolistas capaces de salvar cualquier tipo de presión".

"Es difícil presionarles los noventa minutos y tiene jugadores decisivos, pero mañana lo veremos", añadió el técnico del conjunto bilbaíno, antes de admitir que le hubiese "gustado que estuviese" en San Mamés el 'Bota de Oro' Ousmane Dembelé, baja por enfermedad en Bilbao, a quien tuvo a sus órdenes en el FC Barcelona.

"Es un jugador extraordinario, parece que flota en el campo. Es una suerte que no esté, pero con el potencial del PSG le pueden sustituir perfectamente, aunque me hubiese gustado que estuviese", señaló Valverde, quien a nivel individual destacó la calidad de jugadores como los portugueses Vitinha y Joao Neves o el delantero georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Valverde, por último, no aclaró quien será el sustituto del lesionado Aymeric Laporte en el centro de la defensa y sobre Iñaki Williams, en la última fase de recuperación de una lesión muscular, comentó que aún "no ha completado un entrenamiento del máximo nivel con el grupo" y, por ello, va "un poco justo" para entrar en la convocatoria.