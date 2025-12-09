Fútbol Internacional
09 de diciembre de 2025 - 16:00

Flick recupera a Lewandowski, Raphinha y Fermín en el once titular

Barcelona, 9 dic (EFE).- La presencia del centrocampista Fermín López y de los delanteros Robert Lewandowski y Raphael Dias 'Raphinha' son las tres novedades del once titular que el técnico del Barcelona, Hansi Flick, alineará este martes (21:00 horas) ante el Eintracht Fráncfort en la Liga de Campeones.

Por EFE

Lewandowski reemplaza a Ferran Torres -autor de un triplete contra el Betis- como '9'; Raphinha, a Marcus Rashford en el extremo izquierdo; y Fermín actuará en la mediapunta, lo que devolverá a Lamine Yamal a la banda derecha en detrimento de Roony Bardghi.

Estas son las alineaciones confirmadas para el encuentro de esta noche:

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan, Larsson, Chaibi, Skhiri, Götze; y Knauff.

