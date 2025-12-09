Flick recupera a Lewandowski, Raphinha y Fermín en el once titular

Lewandowski reemplaza a Ferran Torres -autor de un triplete contra el Betis- como '9'; Raphinha, a Marcus Rashford en el extremo izquierdo; y Fermín actuará en la mediapunta, lo que devolverá a Lamine Yamal a la banda derecha en detrimento de Roony Bardghi.

Estas son las alineaciones confirmadas para el encuentro de esta noche:

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan, Larsson, Chaibi, Skhiri, Götze; y Knauff.

